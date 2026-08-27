Nepal, si aggrava il bilancio dell'alluvione che ieri ha devastato il nord del Paese: i morti sono almeno 207 e i dispersi quasi 1400

Si aggrava di ora in ora il bilancio della spaventosa alluvione che ieri ha colpito il nord del Nepal, vicino al confine con la Cina. Stando a quanto riportano i media locali e sulla base dei dati forniti dalla polizia, le vittime accertate sono già 207, mentre i dispersi sarebbero quasi 1.400, 579 dei quali sarebbero turisti stranieri.

Purtroppo, si tratta di un bilancio ancora provvisorio, perché l’alluvione, scaturita dal crollo di un ghiacciaio, ha scatenato onde alte fino a sei metri che hanno devastato villaggi, strade e ponti. Quel che è certo è che le operazioni di ricerca da parte dei soccorritori sono riprese oggi su entrambi i lati della frontiera, ma la massa di fango e detriti, l’interruzione delle comunicazioni e la distruzione delle vie di accesso rendono estremamente difficile raggiungere le zone più colpite.

Per quanto riguarda gli italiani presenti nell’area, la Farnesina ha fatto sapere ieri di essere al lavoro fin dalle prime notizie del disastro. L’Unità di crisi è in raccordo con il Consolato generale d’Italia a Calcutta, il Consolato onorario a Kathmandu e l’Ambasciata d’Italia a Pechino per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali e fornire assistenza. In base alle registrazioni sul portale ‘Dove siamo nel mondo‘, sono circa 90 gli italiani presenti complessivamente tra Nepal e Tibet.