Nini Salerno: età, dove è nato, origini, vita privata, moglie, figlio

Chi è Nini Salerno, il famoso comico italiano che, negli anni, ha sperimentato anche la carriera di attore, regista e cantante.

Nini Salerno: età, dove è nato, origini

Roberto “Nini” Salerno è nato a Verona l’8 ottobre del 1948 e ha 73 anni. L’artista è un noto attore, regista, cabarettista, cantante e comico italiano che ha raggiunto l’apice del successo con il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli.

Il comico ha un fratello, Nicola, che fa parte dei RADAR e dei NAD. Inoltre, è imparentato anche con il giornalista radiofonico Paolo Salerno.

Chi è Nini Salerno? Da I Gatti di Vicolo Miracoli a al cinema e alla televisione

Nini Salerno ha raggiunto l’apice del suo successo negli anni ’70 del secolo scorso in qualità di membro de I Gatti di Vicolo Miracoli. La formazione originaria del gruppo, infatti, includeva Nini Salerno, Franco Oppini, Umberto Smaila, Jerry Calà, Gianandrea Gazzola e Spray Mallaby.

Il comico ha fatto parte de I Gatti di Vicolo Miracoli, insieme a Oppini, Smaila e Calà, fino al suo scioglimento, avvenuto nel 1985.

Conclusa l’esperienza con I Gatti di Vicolo Miracoli, l’artista si è dedicato alla recitazione, lavorando nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Inoltre, è stato anche regista e sceneggiatore.

Nel corso della sua carriera, ad esempio, ha preso parte a:

Quo vadiz?

Un fantastico tragico venerdì

Amici mostri

Buona domenica (ospite fisso nella stagione 1998-1999)

Vita privata, moglie e figlio

Per quanto riguarda la sua vita privata, il comico è estremamente riservato e non sono mai state diffuse informazioni circa l’identità della moglie. Non è noto neppure se il comico sia ancora sposato o meno.

A quanto si apprende, invece, l’attore ha un figlio di nome Garvey.