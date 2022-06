Nostalgia di Blanco: testo e significato della nuova canzone del cantante

Nostalgia di Blanco arriva online dalla mezzanotte di venerdì 3 giugno 2022. Un nuovo brano per continuare i suoi ultimi successi tra Sanremo e concerti sold out.

Nostalgia di Blanco: testo

Blanco ha pubblicato il suo nuovo singolo “Nostalgia”. Sull’onda degli ultimi successi, vedi la vittoria a Sanremo ma anche una serie di concerti tutti sold out, ha presentato alla mezzanotte del 3 giugno 2022 un nuovo brano. Ecco il testo completo:

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

A costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordarmi di te solo

Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore

Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei, ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sеsso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stеsso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Quante, quante cose devi dirmi ancora?

E sono giorni che non torni e, sì, te ne fotti Che ti voglio qui che mi affronti e mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l’orgoglio mentre io ci riprovo

Vuoi una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Il significato della nuova canzone del cantante

La canzone mette al centro sentimenti contrastanti nei confronti di una donna, alla quale verrebbe curata ogni ferita che non possono essere ignorate e dimenticate. Senza di lei ecco la nostalgia, ma anche passioni ed eccessi vissuti con lei che diventa simbolo di un sentimento assoluto “Senza di te ho la nostalgia, ia, Perché sei come casa mia, ia”. Vorrebbe non perdere l’amata e per lei sarebbe disposta a tutto.