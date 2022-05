Nunzio Stancampiano, chi è: dove vive, fidanzata, Amici 2022

Nunzio Stancampiano è un ballerino che è riuscito ad imporsi nel talent artistico di Amici. Nonostante tante difficoltà e un infortunio si è fatto notare ed apprezzare come ragazzo e ballerino.

Nunzio Stancampiano, chi è e dove vive

Nunzio Stancampiano è nato ad ottobre del 2003 ad Adrano, un piccolo paese sotto la provincia di Catania. Sin da piccolo la sua passione è la danza che coltiva con costanza e fatica. Frequenta la scuola di danza di Raimondo Todaro che lo condurrà a partecipare a diverse competizioni. Ha raggiunto la finale dei Campionati Europei del 2019.

Nunzio Stancampiano: fidanzata

In questo momento Nunzio però non è fidanzato e ha dichiarato in più occasioni di non voler alcun legame serio e stretto. Si è parlato di una cotta per la fidanzata, ballerina professionista, del suo maestro Todaro.

Esperienza ad Amici 2022

A settembre del 2021 decide di partecipare ai provini di Amici. Inizialmente ne rimane escluso e si sfogò duramente sui social contro Raimondo Todaro.

Poi riesce a ritagliarsi uno spazio grazie alla sua tenacia. Tuttavia a febbraio del 2022, Mattia sarà costretto a lasciare la scuola più ambita dai giovani talenti a seguito di un infortunio.

