Come ogni anno, l’italiano evolve e si arricchisce di nuove parole. A rivelare quali siano le nuove parole del 2024 è il libro dell’Anno Treccani che conferma come l’italiano è vivo e in costante mutamento. Negli ultimi 24 mesi sono stati registrati numerosi neologismi nati grazie a evoluzioni culturali, sociali e tecnologiche. Dalle espressioni politiche fino ai termini che rispecchiano l’influenza dell’inglese, la raccolta è una vera e propria fotografia di come l’italiano continui a innovarsi e a reinventarsi, senza però la garanzia che ogni nuova parola diventi un giorno parte integrante del vocabolario.

Le nuove parole del 2024 e le tendenze linguistiche

Tra i vocaboli più curiosi segnalati da Treccani spiccano: Amichettismo, Arciterrorista, Pezzotto, Agrobiodiversità, Razzismo immobiliare, Trappola al miele, Trenopolitana, Fuffa guru. Alcune espressioni fanno riferimento a concetti politici e sociali, come campo largo, spacca-Italia e autonomia differenziata. Non mancano poi termini derivati da fenomeni recenti di cronaca, come ‘vannacciano’ e fare una ‘Decima’, o ispirati al latino (o pseudo-latino) come ius scholae e baratellum.

L’IA e l’italiano: quando la tecnologia influisce sulla lingua

Due neologismi particolarmente significativi per il futuro sono: “IA-taliano”, termine che indica l’italiano scritto da sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, ormai sempre più diffusi; e “5.0” che fa riferimento al ciclo produttivo basato sull’evoluzione dell’ICT, della robotica e sull’integrazione crescente dell’Intelligenza Artificiale nel settore industriale. Questi esempi confermano come la tecnologia rappresenti un formidabile motore di innovazione linguistica, creando parole o adattando espressioni già esistenti per descrivere in modo puntuale le novità del digitale.

L’influenza dell’inglese: tra anglicismi e calchi italiani

Non mancano poi i termini derivati direttamente dall’inglese o le loro versioni “italianizzate”. Il Libro dell’Anno Treccani registra, tra le nuove parole del 2024, diversi neologismi tra cui spiccano: Alcolock, Pandoro-gate, Dissing, Swift economy, Top jobs, Pommelier, Crush, Brat, Starmerismo, Maga, Boppone.