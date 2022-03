Olena Zelenska, chi è la moglie del Presidente dell’Ucraina Zelensky: su Instagram racconta la guerra

Olena Zelenska è la moglie del presidente dell’Ucraina. In un momento difficile per il suo paese e per la sua famiglia, ha deciso di raccontare gli orrori della guerra e di incitare il popolo ucraino.

Olena Zelenska, chi è la moglie del Presidente dell’Ucraina

Olena Zelenska, nata a Kryvyj Rih nel 1978, è architetto, scrittrice, autrice e attivista ucraina. Con una laurea in Ingegneria Civile presso la National University, è diventata autrice e sceneggiatrice per Studio Quarter 95, emittente televisiva statale in Ucraina. Poi dopo aver conosciuto il futuro marito, ha intrapreso la strada della politica e dell’attivismo nel suo paese. Nel 2019 la rivista Focus l’ha inserita al 30esimo posto nella lista delle donne più influenti del paese.

Nel settembre del 2003 ha sposato l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Insieme hanno due figli: una femmina, Oleksandra nata nel 2004, e un maschio Kirilo nato nel 2013.

Tra le sue battaglie politiche da attivista si evidenziano l’impegno per la diffusione della lingua ucraina nel mondo, il memorandum d’intesa firmato a giugno 2020 con Unicef e il suo intervento, al terzo Congresso delle donne ucraine nel 2019, con il quale ha avviato l’adesione dell’Ucraina all’iniziativa del G7 sull’uguaglianza di genere.

Su Instagram racconta la guerra

Con lo scoppio della guerra nel febbraio del 2022, insieme alla sua famiglia Zelensky ha deciso di rimanere e non abbandonare l’Ucraina.

Negli ultimi giorni, mentre il marito appare in immagini e filmati dove parla alla Nazione e al mondo da presidente, Olena prova a raccontare la realtà e gli orrori della guerra in Ucraina.

In alcuni post, sempre sui social, prova ad incitare se stessa e il popolo ucraino in questo momento difficile: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”. Mentre in un altro post ribadisce il sostegno al Paese: “Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!”