Oligarchi russi suicidi: chi erano e come sono morti

Oligarchi russi suicidi: strano caso di due miliardari trovati senza vita nei propri appartamenti nel giro di pochi giorni. Le dinamiche e le prime indagini fanno pensare in entrambi casi a casi di omicidio-suicidio.

Oligarchi russi suicidi: chi erano

Negli ultimi giorni ci sono stati due suicidi misteriosi tra gli oligarchi russi. L’ultimo tra i miliardari russi a morire è stato il 55enne Sergey Protosenya, che è stato trovato senza vita nella villa di famiglia in Spagna.

Poche ore prima, è stato il turno di Vladislav Avayev, 51 anni, ex consigliere del Cremlino ed ex vicepresidente della Gazprombank, è stato ritrovato morto nel suo appartamento al 14esimo piano di un lussuoso condominio di Mosca, con la pistola in mano accanto ai corpi senza vita della moglie incinta e della figlia di 13 anni.

Come sono morti

Protosenya, cinquantacinquenne vicepresidente del colosso del gas Novatek, è stato trovato insieme a quelli della moglie Natalya e della figlia Maria, appena diciottenne. Erano nella villa di famiglia a Lloret de Mar, in Spagna. L’allarme è stato dato dal figlio maggiore, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Natalya e Maria sono state uccise a coltellate, mentre Protosenya è stato trovato impiccato, accanto a un coltello insanguinato e ad un’ascia. Ma sul suo corpo non ci sono tracce di sangue. Secondo le primi indagini si va verso l’ipotesi omicidio-suicidio.

Mentre, Avayev è stato trovato senza vita, ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco, insieme alla moglie, 47 anni, e alla figlia di 13 anni, nell’appartamento al 14esimo piano di un grattacielo di Mosca. Secondo quanto riportano alcuni media britannici, che citano la Tass, è stata la figlia maggiore Anastasia, 26 anni, a trovare i corpi di Avayev, della moglie incinta, Yelena , e della figlia minore.

Quando la figlia maggiore si è recata nell’appartamento la porta era chiusa dall’interno, circostanza che sta spingendo la polizia a ipotizzare un caso di omicidio-suicidio.

