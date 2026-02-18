Nonostante lettere e incontri, l'amministrazione non ha fornito ai finanzieri equipaggiamenti tecnici necessari per resistere fino a -20°.

“È inaccettabile che i nostri uomini debbano difendere una manifestazione olimpica patendo il freddo con dotazioni da ordine pubblico urbano. Abbiamo avvisato l’Amministrazione per tempo, con lettere ufficiali, e in risposta abbiamo ricevuto solo rassicurazioni che la realtà sul campo ha smentito clamorosamente”. È lo sfogo di Eliseo Taverna, segretario generale del Siaf, Sindacato italiano autonomo finanzieri, che oggi ha lanciato l’allarme per le dotazioni “di cartone”, con le quali gli uomini della Gdf stanno espletando il loro servizio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Anfibi che cadono a pezzi

De resto le immagini che arrivano da Predazzo e Cortina parlano chiaro: anfibi pensati sì per la montagna (ma per servizi assai brevi) che cadono letteralmente a pezzi, con suole che si staccano. Una situazione inaccettabile per il Siaf, che per bocca di Taverna spiega come “siamo intervenuti due volte con due lettere all’Amministrazione, abbiamo anche parlato direttamente col Mef, spiegando che secondo le tabelle ministeriali, quelli sono gli anfibi previsti per i climi rigidi d’alta montagna, ma che non sono attrezzature tecniche, e infatti si sono spaccati”.

Per il sindacato ci sarebbe stato un corto circuito: “L’abbiamo detto in tutte le lingue che erano necessari guanti dedicati, delle forniture tecniche. Ci hanno comprato solo delle magliette termiche, ma che ci fai con queste cose qui? Abbiamo avuto colleghi che hanno lavorato otto o nove ore al giorno a -10, -15 gradi, con i piedi gelati”.

Il sindacato spiega poi di aver “effettuato sopralluoghi nelle principali aree operative dei Giochi olimpici Milano Cortina 2026, verificando di persona le condizioni in cui opera il personale: il quadro emerso è sconfortante e conferma quanto il sindacato aveva già denunciato all’amministrazione a dicembre 2025 e gennaio 2026, rimasto sostanzialmente inascoltato: dotazioni insufficienti e inadeguate “.

E a quelli in borghese va ancora peggio

E ancora peggio starebbero gli agenti in abiti civili addetti ai servizi di protezione e scorta: a differenza di altre forze di Polizia, “che hanno ricevuto forniture mirate o buoni acquisto adeguati, i finanzieri sono stati lasciati soli, costretti a metter mano al portafoglio di tasca propria per non patire il freddo durante il servizio”, conclude Taverna.