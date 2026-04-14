Anche oggi il meteo continua a portare instabilità sull’Italia, con piogge e temporali diffusi sul Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Da domani, però, si assisterà a una svolta: il maltempo inizierà un lento spostamento verso il Sud, mentre nelle regioni settentrionali si registrerà un deciso miglioramento.

Le temperature resteranno al di sopra delle medie di qualche grado, senza variazioni significative. Verso il fine settimana, a conferma della persistente instabilità, è atteso un sensibile miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia, grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l’Europa occidentale. Tuttavia, già dalla prossima settimana, questo potrebbe lasciare spazio a un nuovo peggioramento, causato da correnti di aria fredda in discesa lungo lo Stivale.

Meteo in peggioramento su tutta l’Italia, con piogge diffuse e un lieve calo termico. Ma da fine settimana prevista una breve tregua dal maltempo

Nella giornata odierna, al Nord sono previste precipitazioni diffuse, con un miglioramento in serata. Al Centro, invece, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e piogge, soprattutto su Umbria e Toscana. Al Sud il tempo sarà inizialmente asciutto, ma con un aumento della nuvolosità e precipitazioni che interesseranno anche le Isole, in particolare la Sardegna.

Domani, al Nord la situazione migliorerà, con una diminuzione della nuvolosità e deboli precipitazioni su Emilia-Romagna e Triveneto. Al Centro continuerà il maltempo, con piogge sparse fino al graduale miglioramento previsto in serata. Al Sud sono previsti acquazzoni sparsi, accompagnati da un lieve calo delle temperature.