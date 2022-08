La soldatessa che ha travolto un 15enne potrebbe finire a processo negli Stati Uniti e non in Italia. Lo dicono i trattati internazionali

Prima la sbandata, poi l’auto che invade la pista ciclabile e infine il terribile schianto in cui è rimasto ucciso il 15enne Giovanni Zanier nella notte tra sabato e domenica a Porcia in provincia di Pordenone. Uno spaventoso incidente che potrebbe concludersi con la beffa perché l’eventuale procedimento a carico della responsabile, una 20enne soldatessa americana di stanza alla base di Aviano che era alla guida dell’auto che ha speronato la bici del ragazzino, difficilmente si terrà in Italia.

I trattati

Insomma terminate le indagini e nell’eventualità di una richiesta di rinvio a giudizio, il procedimento quasi certamente verrà celebrato in America. Che le cose siano destinate ad andare a finire così lo dicono i Trattati internazionali e i precedenti nella storia della Nato tra cui, è bene ricordarlo, spicca il caso della strage del Cermis del 1998 quando un aereo americano, volando senza autorizzazione a una quota troppo bassa, tranciò i cavi della funivia provocando 20 morti, e il responsabile venne giudicato negli Stati Uniti.

