Coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna, l’operazione ha smantellato un sodalizio legato alle cosche Piromalli e Molè

Dalle prime ore di questa mattina circa cento agenti della Polizia di Stato, con il supporto della Direzione Investigativa Antimafia, hanno eseguito in Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania otto ordinanze di custodia cautelare e un sequestro preventivo di beni per oltre 1,5 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna, ha portato alla luce un’associazione per delinquere con base nel capoluogo felsineo, dedita a reati di bancarotta fraudolenta, truffa, evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio, con aggravanti per l’agevolazione mafiosa nei confronti delle cosche Piromalli e Molè della ’ndrangheta.

L’operazione, denominata “Bononia Gate”, è il risultato di un’attività investigativa avviata nel 2021 dalla Sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO), dalla Squadra Mobile di Bologna e dal Centro operativo DIA locale. Attraverso accertamenti tecnici, bancari e societari, gli inquirenti hanno ricostruito l’operatività di un gruppo composto da pregiudicati di origine calabrese, legati da rapporti diretti con esponenti della criminalità organizzata.

Il sodalizio, attivo da almeno il 2010, puntava ad acquisire e gestire illegalmente attività imprenditoriali tra Emilia e Lazio, sfruttandole come veicolo per operazioni di riciclaggio e truffa ai danni dello Stato. Le società – almeno nove tra Bologna e Roma – venivano intestate a prestanome retribuiti e fatte apparire economicamente solide grazie a artifici contabili, bilanci falsificati e fatture per operazioni inesistenti. In questo modo, il gruppo riusciva ad ottenere finanziamenti bancari e mutui agevolati garantiti dal Mediocredito Centrale, partecipata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un totale di circa 1,5 milioni di euro.

Una volta incassati i fondi, le imprese venivano fatte fallire rapidamente, dopo aver svuotato conti correnti e alienato i beni, con successivi passaggi di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti. Fondamentale, secondo gli inquirenti, il contributo di due commercialisti – uno di Bologna e uno di Roma – che avrebbero fornito consulenze tecniche per costruire gli schemi fraudolenti. Per il professionista bolognese è scattata la misura dell’obbligo di dimora e l’interdizione dall’esercizio della professione contabile per un anno.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di collegamenti e verificare eventuali ulteriori infiltrazioni della ’ndrangheta nel tessuto economico dell’Emilia-Romagna e della Capitale.