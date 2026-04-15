Ormai Meloni è la nuova nemica di Trump, nuovo attacco del presidente Usa: “È stata negativa”

Trump torna all'attacco di Giorgia Meloni e dei Paesi che non hanno sostenuto la sua operazione militare in Iran.

Un nuovo attacco, che dimostra la frattura – apparentemente insanabile – tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio sembra ormai aver perso quello che era il suo miglior alleato. O, almeno, lei sperava che lo fosse, dopo l’ultimo anno e mezzo speso a provare in ogni modo a non irritare e non contraddire il presidente degli Stati Uniti.

Secondo Trump, che torna a parlare di Meloni in un’intervista a Fox News, la presidente del Consiglio “è stata negativa”. Tanto che per il presidente degli Stati Uniti ormai non ci sono più i rapporti che c’erano prima con tutti i Paesi che non sono intervenuti direttamente in Iran. Quindi, sostanzialmente, nessuno.

Trump torna all’attacco di Meloni

Trump, nell’intervista, spiega i motivi per cui ora ce l’ha con il governo italiano e con la sua presidente del Consiglio: “Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto”. E poi un altro attacco nei confronti dell’Italia: “Giusto per vostra informazione, l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto” di Hormuz.

Il presidente degli Stati Uniti ribadisce quindi quanto affermato nel colloqui di ieri con il Corriere della Sera, dopo le parole di Meloni che ha definito “inaccettabili” gli attacchi di Trump a Papa Leone XIV. Trump, poi, commenta anche il presunto piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz, definendolo “molto triste”: “Come si fa a stare con un gruppo di Paesi con quest’atteggiamento? Guardate alla Groenlandia: ci serviva per proteggere il mondo dalla Russia e la Cina”.

Non manca, inoltre, l’ormai consueto attacco alla Nato: “La Nato non era al nostro fianco. E questo significa che se non ci sono adesso, non ci saranno nemmeno in futuro. Quindi perché lo siamo noi? Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la Nato se non ci sosterranno?”.

La nuova provocazione su Truth

Non contento, Trump ha poi rilanciato una delle sue solite provocazioni, ancora una volta su Truth. Stavolta in un post si fa ritrarre accanto a Gesù, che lo abbraccia. Dietro a loro si vede una bandiera americana. Trump scrive: “Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino”. Un nuovo modo, sembrerebbe, per attaccare il Vaticano, mostrandosi quasi come se fosse in contrapposizione e in sfida con il Papa.