Oroscopo martedì 17 maggio 2022: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di martedì 17 maggio 2022 di IoStella in esclusiva su La Notizia. Le previsioni segno per segno.

Oroscopo Ariete martedì 17 maggio 2022

Cari Ariete, oggi il vostro ego è alle stelle, in queste condizioni è caldamente SCONSIGLIATO di lasciarvi andare a comportamenti arroganti, potrebbero portarvi a perdere le buone occasioni in ballo. Marte è in sestile a Urano, e vi spinge a lasciare alle spalle il passato per abbracciare il nuovo che arriva.

Oroscopo Toro martedì 17 maggio 2022

Cari Toro, Urano congiunto al Sole in Toro da oggi scioglie la quadratura alla Luna e potrebbe procurarvi un imprevisto non piacevole in casa, ma voi non perdete il vostro proverbiale aplomb, organizzate una cena fuori con gli amici e lasciatevi consolare.

Oroscopo Gemelli martedì 17 maggio 2022

Cari Gemelli, oggi sarete illuminati da un idea geniale che vi aiuterà a risolvere quel piccolo problema economico che da giorni vi tormentava. Senza troppe ulteriori valutazioni, passate dal pensiero all’azione e fidatevi del processo, sa sempre dove condurvi.

Oroscopo Cancro martedì 17 maggio 2022

Cari Granchietti, oggi un segreto potrebbe svelarsi ai vostri occhi, a patto che abbiate il coraggio di andarlo a vedere, ma sono certa che lo farete, con il sestile di Urano sul vostro Sole, avrete la giusta audacia. Non abbiate più paura di cambiare pelle.

Oroscopo Leone martedì 17 maggio 2022

Cari Leone, oggi una donna potrebbe crearvi guai al lavoro, mandando all’aria un progetto al quale lavoravate da tempo. Non perdete la pazienza, temporeggiate e ricordatevi che presto o tardi “il gabbo a casa torna”.

Oroscopo Vergine martedì 17 maggio 2022

Cari Vergine, oggi la Luna entra nel vostro segno e vi dona il giusto magnetismo per affrontare una spinosa questione in sospeso. Forse è arrivato il momento di far valere le vostre ragioni su una persona che fin ora vi ha solo sfruttati. Ribellatevi, ma fatelo con garbo, come piace alla Luna.

Oroscopo Bilancia martedì 17 maggio 2022

Cari Bilancia, un po’ di maretta in casa vi spinge a chiudervi in voi stessi e a dimenticare le vostre formidabili doti di “social media manager”? no, no, no! Correte subito ai ripari e fatevi subito un selfie con il vostro miglior sorriso e lasciate la tristezza alle spalle. Lo shopping può rivelarsi un formidabile antidoto al malumore, esercitatelo!

Oroscopo Scorpione martedì 17 maggio 2022

Cari Scorpione, se potete oggi evitate eccessivi mugugni col partner, con l’opposizione di Urano congiunto al Sole in Toro, per giunta sollecitato dalla Venere in Ariete, il rischio di finire rottamati potrebbe essere elevato. Vi consiglio più prudentemente di abbozzare in attesa di tempi migliori.

Oroscopo Sagittario martedì 17 maggio 2022

Cari Sagittario, quella di oggi è una giornata ideale per staccare la spina dai pensieri e dalle responsabilità per dedicarsi alla famiglia, ma soprattutto trascorrete del tempo a giocare con i vostri figli, grandi o piccoli che siano, sarà un toccasana per tutti.

Oroscopo Capricorno martedì 17 maggio 2022

Cari Capricorno, questo per voi è un momento di grandi cambiamenti interiori, in particolare per coloro che appartengono alla terza decade del segno, ma in generale, l’opposizione della Lilith al vostro segno solare, vi spingerà a controllare l’emotività, e la quadratura di Venere e Chirone dall’Ariete vi porterà a riprogrammare la vostra scala di valori. Buon lavoro!

Oroscopo Acquario martedì 17 maggio 2022

Cari Acquario, forse è arrivato il momento di prendere il toro per le corna e affrontare un faticoso cambiamento e anche se la cosa vi destabilizza, affrontatelo con determinazione, perché oramai è diventato indispensabile. Sarà forse doloroso potare un vecchio ramo secco ma come sapete, l’estate è ormai alle porte e presto fiori e frutti vi faranno dimenticare.

Oroscopo Pesci martedì 17 maggio 2022

Cari Pesci, oggi vi sentie confusi e felici, come cantava Carmen Consoli. Avanzate nel mondo incuranti dei pericoli grazie al insidioso Mercurio che dai Gemelli quadra il Vostro Sole, Marte e Nettuno e vi espone a possibili raggiri e inganni. Fate attenzione e cercate di mantenere un atteggiamento più realisti del Re, vi aiuterà a scongiurare incidenti indesiderati.