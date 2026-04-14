Orrore in Turchia, dove questa mattina un diciassettenne ha aperto il fuoco in un liceo nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, ferendo sedici persone prima di togliersi la vita. Subito dopo la sparatoria, sul posto sono intervenute le forze speciali della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno tentato di avviare una trattativa con l’attentatore, che nel frattempo si era barricato in un’aula.

Orrore in Turchia, un diciassettenne apre il fuoco in un liceo e ferisce sedici studenti prima di togliersi la vita

Tuttavia, il ragazzo, nonostante gli avvertimenti della polizia, si è più volte rifiutato di arrendersi e, quando le forze speciali hanno provato a intervenire, si è tolto la vita sparandosi con un fucile.

Secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza, tra i feriti ci sono dieci studenti, quattro insegnanti, un agente di polizia e un dipendente della scuola. Sul caso è già stata avviata un’indagine, dalla quale è emerso che il ragazzo era un ex studente del liceo; per questo si sospetta che volesse vendicarsi di un torto che riteneva di aver subito.