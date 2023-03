Oscar 2023, tutti i premi vinti da film e attori canditati agli Academy Awards: trionfa Everything Everywhere All at Once

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, è andata in onda la notte degli Oscar 2023: chi ha vinto i premi?. La 95esima edizione dell’evento ha visto trionfare il film Everything Everywhere All at Once che ha vinto sette statuine. Delusione, invece, per Steven Spielberg che non è riuscito ad accaparrarsi nessun premio.

Oscar 2023, i vincitori dei premi: trionfa Everything Everywhere All at Once

A condurre la 95esima edizione degli Oscar è stato Jimmy Kimmel, già presentatore dell’evento nel 2016 e nel 2017. Il grande protagonista della serata è stato indubbiamente il film Everything Everywhere All at Once che ha vinto sette premi vincendo, ad esempio, nella categoria miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Guillermo Del Toro, invece, ha vinto il premio per il miglior film di animazione con il suo Pinocchio.

Buco nell’acqua, invece, per Steven Spielberg che non è riuscito a portare a casa nessuna statuina per The Fabelmans. Delusione anche per Angela Bassett che perso contro Jamie Lee Curtis nella categoria miglior attrice non protagonista.

Tutti i vincitori della 95esima edizione degli Academy Awards

Quali sono stati tutti i premi degli Oscar 2023? Di seguito, l’elenco completo: