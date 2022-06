Palinsesti Rai 2022-2023, come cambiano: quali fiction e film vedere la prossima stagione

Palinsesti Rai 2022-2023: ci sono in programma gradite conferme così come tante novità che andranno ad arricchire i canali della televisione del servizio pubblico. Presentati a Milano la prossima stagione televisiva Rai.

Palinsesti Rai 2022-2023, come cambiano

Dalle ore 11:30 di martedì 28 giugno2022 al Centro di Produzione Rai di Milano, si è tenuta la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2022-2023.“Nuovi programmi e nuove forme di comunicazione, per una visione del Paese e dell’azienda che guarda al futuro”. Così l’Amministratore Delegato Carlo Fuorte ha presentato la nuova stagione della Rai.

Tra le conferme ci sono Tale e Quale Show” di Carlo Conti reduce da una stagione da record. Anche Milly Carlucci torna nel sabato sera con la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle, mentre Mara Venier bissa anche in prima serata con “Domenica In Show“. Amadeus sarà super impegnato tra Festival di Sanremo, “I Soliti Ignoti“, “Arena 60′,70′, 80′ e 90“, “L’Anno che verrà” e “Sanremo Giovani“. Confermato anche Roberto Bolle con lo show “Danza con me“, mentre una delle novità più attese è “Go Gianni Go“, il one-man-show di Gianni Morandi

Cosa vedere la prossima stagione tra fiction e film

Ecco nello specifico le fiction Rai in onda in autunno 2022: Esterno Notte, Mina Settembre 2, Sopravvissuti La Serie, Il Commissario Montalbano, Imma Tataranni 2, Vincenzo Malinconico Avvocato, Il nostro generale (fiction sul Generale Dalla Chiesa), Il giro del mondo in 80 giorni, Non ti pago, Tutto per mio figlio.

Mentre le fiction in onda nel 2023: Che Dio ci Aiuti 7, Lolita Lobosco 2, Un passo dal cielo 7, Il Commissario Ricciardi, Rocco Schiavone 5 (Rai 1), Mai più come prima, Sei Donne, Il Maresciallo Fenoglio, Fiori Sopra L’Inferno, Circeo, Vivere non è un gioco da ragazzi.

Riguardo ai film, ecco alcuni titoli di prime tv: Fernanda Wittings, Se mi lasci ti sposo, La fortuna di Laura, Diversi come due gocce d’acqua.

