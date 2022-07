Palio di Siena 2022: diretta tv, biglietti costo, contrade e fantini

Palio di Siena 2022: dopo due anni dello stop forzato, ritorna l'evento tanto atteso dai tanti appassionati in città e non solo.

Palio di Siena 2022: l’evento storico e tradizionale torna dopo due anni di stop forzato a cause della pandemia. Il programma è come sempre ricco e pieno di momenti che riguardano la competizione così come i festeggiamenti. Ecco come seguire la diretta in tv.

Palio di Siena 2022: diretta tv

La diretta televisiva del Palio di Siena 2022 è prevista per il 2 luglio. Sarà possibile seguire l’evento su La7 e non più come di consuetudine sui canali Rai e la telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo. Il Palio di Siena sarà visibile a tutti in chiaro da Piazza del Campo a partire dalle 17:30. L’evento, sempre in diretta, verrà trasmesso anche via streaming sul sito di La7.

Il direttore de La7 Andrea Salerno ha commentato l’evento che sarà trasmesso su La7: “Siamo consapevoli dell’unicità di questo grande evento che incarna una cultura del territorio che riguarda la storia e radici del nostro Paese. Del resto il racconto della realtà, non solo politica o internazionale, è la chiave di lettura che ci rappresenta. Storia, passione, cultura, valore del territorio: tutti aspetti che Siena e il Palio uniscono in maniera unica. Sono infine molto contento che Pierluigi Pardo abbia accettato la conduzione”.

Palio di Siena 2022: biglietti costo

L’evento ha la sua importanza storica e così un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Per poter prendere parte come spettatori al Palio di Siena dal centro della Piazza è gratis per tutti. Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è necessario un biglietto. I biglietti del Palio di Siena partono da 260€ a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più. I biglietti per le prove del Palio partono da 60€ a persona.

Contrade e fantini

Le contrade che si contenderanno il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano il 2 luglio sono: Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Istrice, Leocorno, Lupa, Pantera, Torre e Valdimontone. Inoltre, sono stati assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 2 luglio:

1 – Una per Tutti

2 – Vizzichesu

3 – Volpino

4 – Schietta

5 – Vankook

6 – Zentile

7 – Uragano Rosso

8 – Viso d’Angelo

9 – Zio Frac

10 – Reo Confesso

