Paola Turci ha risposto agli insulti omofobi che le sono stati inviati rispetto all’imminente matrimonio con Francesca Pascale fissato per sabato 2 luglio.

Paola Turci risponde agli insulti omofobi sul matrimonio con Francesca Pascale: “Ignoranza e cattiveria”

Sabato 2 luglio, in Toscana, verrà celebrato il matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale. La cantautrice e l’ex compagna di Silvio Belusconi hanno implicitamente confermato le nozze nel momento in cui hanno scelto di non smentire le voci mese in circolazione.

La notizia, tuttavia, non si è limitata a destare curiosità tra gli italiani ma ha innescato un’ondata di odio e omofobia che ha travolto le due donne. A questo proposito, Paola Turci ha pubblicato una Instagram Story nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1° luglio con la quale ha rivelato il contenuto di uno dei tanti messaggi a sfondo omofobo che ha ricevuto.

Il testo del messaggio inviato all’artista tramite la nota piattaforma sociale e che la cantante ha scelto di rendere pubblico recita: “Lesbicona che schifo”.

Svelando l’insulto, Paola Turci ha commentto nel seguente modo: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.

Messaggi di auguri e cerimonia in provincia di Siena

Non solo insulti degli haters. Paola Turci e Francesca Pascale, infatti, hanno ricevuto in vista del loro matrimonio anche tanti messaggi di auguri nel momento in cui è stato annunciato il loro imminente matrimonio.

Il critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennario, ad esempio, ha scritto alla cantante Paola Turci: “Che bello che ti sposi, amica mia”.

Francesca Pascale, invece, ha condiviso un post tra le sue Instagram Story in cui si mostra mentre abbraccia un amico make-up artist. Il make-up artist, intanto, ha postato sul suo account il messaggio: “Ormai la notizia del matrimonio è diventata di dominio pubblico e anche se non potrò esserci per motivi lavorativi, con il cuore sarò lì accanto a te”.

La cerimonia si svolgerà sabato 2 luglio a Montalcino, in provincia di Siena, e sarà allestita in una sala del Palazzo Storico. Dopo la funzione, si terrà un rinfresco offerto dalla coppia in un resort in Val d’Orcia.