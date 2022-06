Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: chi è la cantante che ha una storia con l’ex compagna di Silvio Berlusconi?

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le nozze segrete verranno celebrate a Montalcino in Toscana sabato 2 luglio.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le nozze segrete a Montalcino in Toscana

La cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, nota per essere stata l’ex compagna del leader di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlusconi, sono legate sentimentalmente da tempo e non hanno mai negato di avere una solida storia d’amore. Le due donne, tuttavia, hanno sempre protetto la loro relazione dal gossip e dai riflettori.

Nonostante la discrezione sempre sfoggiata, Leggo ha rivelato le imminenti nozze della coppia. Paola Turci e Francesca Pascale, infatti, sarebbero pronte a sposarsi: la cerimonia verrà celebrato sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana.

Sono trascorsi due anni da quando il settimanale Oggi ha pubblicato la prima foto della coppia, immortalata mentre si trovava in barca durante una vacanza nel Cilento. Gli scatti destarono enorme curiosità fino a portare le dirette interessate a confermare il loro legame sentimentale. Il rapporto tra le due donne, infine, si è talmente rafforzato da spingerle a compiere il grande passo. Prima dell’indiscrezione di Leggo, il matrimonio era stato tenuto segretissimo proprio per evitare di attirare l’attenzione dei curiosi.

In seguito alle nozze, si terrà una cena al castello di Velona.

Chi è la cantante che ha una storia con l’ex compagna di Silvio Berlusconi?

Paola Turci e Francesca Pascale hanno 21 anni di differenza. La storia d’amore tra le due donne è cominciata appena quattro mesi dopo che la Pascale aveva annunciato in modo ufficiale la separazione da Silvio Berlusconi.

Per quanto riguarda la cantautrice, invece, durante un’intervista rilasciata al settimanale F circa un anno fa, ha dichiarato di sentirsi libera di amare chiunque desideri, affermando: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

Al contempo, ha spiegato di non aver vissuto bene l’attenzione mediatiche che le è stata rivolta, interpretandola come “una sorta di accanimento”.

Ancora, ribadendo il suo desiderio di tenere lontana dal gossip la sua vita privata, ha recentemente rivelato a Oggi: “Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”.