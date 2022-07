Paolo Borsellino: cast e trama della miniserie televisiva

Paolo Borsellino: trama e cast della miniserie televisiva in due parti con protagonista nel ruolo del giudice l’attore Giorgio Tirabassi.

Paolo Borsellino: trama della miniserie televisiva

La miniserie televisiva in due parti Paolo Borsellino è andata in onda per la prima volta su Canale 5 nel 2004. Il progetto si è avvalso della regia di Gianluca Maria Tavarelli mentre il ruolo del protagonista è stato assegnato a Giorgio Tirabassi. Nel ruolo di Giovanni Falcone, invece, è stato scelto Ennio Fantastichini.

La miniserie è ambientata a Palermo e copre un arco temporale compreso tra il 1980 e il 1992. La storia è incentrata sulla lotta alla mafia condotta dal pool coordinato prima da Rocco Chinnici e successivamente da Antonio Caponnetto.

Mentre il giudice Paolo Borsellino sta indagando sulla mafia del capoluogo siciliano, scopre dal capitano dei carabinieri Basile che il commissario Giuliano è stato ucciso da alcuni esponenti della malavita palermitana dopo aver scoperto un giro di soldi sporchi tra la Regione e gli Stati Uniti d’America. Il commissario, inoltre, aveva appreso anche dell’imminente alleanza che stava per consolidarsi tra i Bagarella, principale famiglia mafiosa di Palermo, e i Marchese. Prima di aver fornito tutte le informazioni al giudice, anche Bagarella viene assassinato e Borsellino decide di mettersi in contatto con il pool investigativo guidato dai giudici Chinnici e Falcone…

Cast

Il cast di Paolo Borsellino è il seguente: