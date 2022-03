Paolo Calabresi: padre, fratello, film, moglie e somiglianza con Nicolas Cage

Chi è Paolo Calabresi, l’attore e regista italiano che è stato nel cast de Le Iene, programma Mediaset in onda su Italia 1.

Paolo Calabresi: biografia, padre, fratello, film

Paolo Calabresi è nato il 17 febbraio 1964, ha 57 anni ed è alto 190 centimetri. L’attore ha raccontato di aver avuto un ottimo rapporto con il padre, deceduto all’età di 68 anni. Il lutto, tuttavia, è stato estremamente difficile da sopportare poiché, a soli dieci giorni dalla scomparsa dell’uomo, è venuta a mancare anche sua madre. A questo proposito, l’ex Iena ha raccontato il dolore provato a seguito della grave perdita subita durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da Me. Ha, infatti, rivelato: “Mio padre si è fatto venire un infarto perché non poteva sopportare l’idea di sopravvivere senza mia madre, ho sempre pensato che avesse voluto aprirle la porta. Ho reagito apparentemente senza reazioni particolari ma è stato un grande errore perché 2 o 3 anni dopo l’ho pagata”.

Da 1994, Calabresi ha recitato in svariati lungometraggi. In questo contesto, ad esempio, ha preso parte a Boris – Il Film, Diaz – Don’t clean up this blood, Tutta colpa di Freud, la trilogia Smetto quando voglio o, ancora, Figli.

Vita privata, moglie, figli e somiglianza con Nicolas Cage

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo Calabresi è spostato dal 1994 con la consulente artistica Fiamma Consorti. La coppia ha quattro figli: Arturo, calciatore professionista; Anna; Agostino; e Aurora.

L’attore ha un profilo Instagram che vanta un seguito di oltre 34 mila followes. Nel feed, sono presenti innumerevoli foto e video promozionali che riguardano i suoi molteplici progetti e impegni lavorativi. In questo contesto, vengono privilegiati i lavori in campo cinematografico. Inoltre, sono presenti anche romantici scatti “d’epoca” in compagnia della moglie Fiamma Consorti.

Sui social, l’attore è particolarmente popolare soprattutto per la sua considerevole somiglianza con l’attore Nicolas Cage.