Papa Francesco chiama Zelensky. Il Pontefice e il presidente ucraino hanno avuto questa mattina un colloquio telefonico “molto promettente” in cui l’Ucraina ha ribadito che il Santo Padre è “l’ospite più atteso” nel Paese. È quanto ha scritto su Twitter l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, poco prima dell’intervento di Volodymyr Zelensky al Parlamento italiano (leggi l’articolo).

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

