Zelensky al Parlamento italiano, il discorso in diretta: dove e come seguirlo?

Zelensky al Parlamento italiano: il presidente ucraino si collegherà in videoconferenza con i politici che compongono il Governo Draghi nella giornata di martedì 22 marzo. Dove e come seguire il discorso in diretta?

Zelensky al Parlamento italiano: il punto sulla guerra in Ucraina

Nella mattinata di martedì 22 marzo, intorno alle ore 11:00, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pronuncerà un discorso in videoconferenza al Parlamento italiano. Riproponendo quanto già fatto nei giorni scorsi con altri Paesi dal Congresso degli Stati Uniti d’America al Bundestag in Germania o ancora alla Knesset in Israele, si suppone che Zelensky riassuma l’andamento della guerra in Ucraina e lanci nuovi appelli per ricevere più armi e un aiuto maggiormente significativo contro la Russia da parte dell’Occidente.

Al termine del discorso del presidente ucraino, è previsto anche l’intervento del premier Mario Draghi.

All’evento, sono stati esortati a partecipare tutti i politici italiani che compongono il Parlamento: ciononostante, molti parlamentari hanno già annunciato che non si recheranno alle Camere per assistere al discorso di Zelensky. A questo proposito, ad esempio, gli esponenti di Alternativa C’è hanno dichiarato: “Non parteciperemo alla seduta comune delle Camere in cui è previsto l’intervento in tandem in videoconferenza del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e del presidente del Consiglio Mario Draghi. Riteniamo infatti si tratti di una forzatura che non cambia di una virgola lo stato delle cose. Si tratta solo e soltanto di un’operazione di marketing che non servirà a far cessare le ostilità e non avrà alcuna utilità per la parte offesa”.

Discorso in diretta: dove e come seguirlo?

Il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento italiano è programmato alle ore 11:00 di martedì 22 marzo e potrà essere seguito in diretta streaming. Da Montecitorio, partirà il collegamento con Kiev al fine di consentire l’avvio della videoconferenza.

Zelensky verrà introdotto alla Camera e al Senato rispettivamente dai presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Il discorso dovrebbe avere una durata di circa quindici minuti.

L’intervento di Zelensky al Parlamento italiano potrà essere seguito dai canali streaming della Camera oppure sul sito di Montecitorio. Inoltre, sarà possibile visualizzare la diretta anche sulla Web TV e su altre piattaforme come, ad esempio, YouTube.