Pd contro il governo sul decreto energia: “A rischio 5 milioni di famiglie”

Pd contro il governo sul decreto energia

Il decreto energia approvato dal governo Meloni lunedì è finito sotto attacco dal Partito Democratico. In conferenza stampa, i dem hanno chiesto di prorogare la misure sul mercato tutelato, senza il quale si esporrebbero 5 milioni di piccoli utenti ad aumenti del prezzo del gas e dell’energia.

“Per favore non si parli di liberalizzazione in questo caso”, ha detto Pierluigi Bersani. “Questo è un trasferimento forzoso di utenti trattati come pacchi postali non verso il mercato libero ma verso altri fornitori. L’acquirente unico è stato un pilastro delle liberalizzazioni. Che questa transumanza avvenga a valle del più grande sconvolgimento di mercato che si è mai visto, per ragioni geopolitiche, è una cosa stupefacente, incredibile. La novità intervenuta negli ultimi due anni cambia strutturalmente il mercato. Che questo venga attribuito a una frase del Pnrr è una cosa ridicola. Il Pnrr è stato concepito ben prima di questi sconvolgimenti”.

“Il Governo manda le famiglie allo sbaraglio, espone 5 milioni di famiglie, già esposte al caro vita e all’inflazione, al rischio di non riuscire a pagare le bollette in un mercato instabile come mai in altri momenti, per cause geopolitiche, come detto dall’Ue”, dice Annalisa Corrado, responsabile Ambiente Dem.”Chiediamo una proroga che ci aiuti a fare un ripensamento collettivo sul mercato dell’energia: su come determinare il prezzo, come tutelare i consumatori. Non è un rinvio per non prendersi la responsabilità di fare qualcosa, ma per prendersela finalmente”.

L’attacco di Elly Schlein

“Questa è una tassa Meloni sulle bollette”, ha tuonato la segretaria dei dem che poi ha caricato un video sui social in cui prende di mira la manovra e la premier Meloni.