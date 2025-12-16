Pensioni, arrivano quattordicesima e importo aggiuntivo: ecco per chi

Buone notizie per le pensioni nel mese di dicembre. Per tanti ex lavoratori arrivano infatti la quattordicesima e anche l’importo aggiuntivo da quasi 155 euro. Si tratta di due erogazioni diverse tra loro, ma che portano per più di 500mila pensioni un aumento nell’importo mensile ricevuto nel mese di dicembre. Vediamo di cosa si tratta.

Pensioni, arriva l’importo aggiuntivo da 155 euro

La prima questione è quella relativa all’importo aggiuntivo massimo di 154,94 euro, riservato a più di 400mila pensionati. Lo riceveranno, con la pensione di dicembre, i titolati di pensioni previdenziali con importo non superiore al trattamento minimo e con determinate condizioni reddituali. Il primo valore da considerare è quello annuo della pensione, che non deve superare i 7.844,20 euro. Il secondo limite è quello reddituale: il reddito individuale non deve superare gli 11.766,30 euro e quello familiare i 23.532,60 euro.

Arriva anche la quattordicesima: ecco per chi

Il secondo importo aggiuntivo riguarda invece la quattordicesima, che 149.580 pensionati ricevono quest’anno insieme all’assegno di dicembre. Viene infatti pagata nell’ultimo mese dell’anno per i titolari di trattamento che hanno raggiunto i requisiti anagrafici (ovvero i 64 anni di età) per l’accesso al beneficio nel secondo semestre del 2025.

La quattordicesima arriva anche per chi è diventato titolare di pensione nel 2025. In alcuni casi vengono rielaborate le posizioni di chi a luglio non ha ricevuto la rata per l’assenza di reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2021. Inoltre viene verificato per chi sono venute meno le condizioni di accesso al beneficio, con un recupero delle cifre in 12 rate.