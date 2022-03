Peppe Iodice: vita privata, moglie, Peppy night del comico napoletano

Peppe Iodice è un comico di origini napoletane. Nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi programmi comici televisivi: da Zelig a Comedy Central. Poi è arrivato in tv con un suo show comico tutto da ridere. Ospite anche del programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Peppe Iodice: vita privata

Peppe Iodice è nato a Napoli il 28 luglio del 1970. Si diploma all’Accademia del Teatro e si inserisce così nel mondo della comicità napoletana, ricevendo da subito i primi riconoscimenti come il premio al miglior artista della Festa degli Sconosciuti e il Premio Charlot di cabaret.

Poi, lasciando Napoli, ha partecipato a diversi programmi comici televisivi come Zelig off e Zelig Arcimboldi. Su La 7 collabora al programma Se stasera sono qui della comica siciliana Teresa Mannino. Dopo il successo ottenuto a Zelig, si unisce alla squadra di Comedy Central partecipando a Comedy tour Risollevante e a Comedy on the beach 2014.

Peppe Iodice: moglie

Peppe Iodice è sposato con Elisa Caruso e ha due figlie: Sofia, nata nel 2011 e Gloria nata nel 2014. Il comico spesso ha utilizzato la figlia più grande in qualche filmato divertente sui social soprattutto nel periodo pandemico.

Peppy night

Il comico napoletano ha ideato anche un suo show televisivo: “Peppy Night” e “Peppy Night Fest” e va in onda su canale 21, lo show comico sul palco del teatro Troisi di Napoli.

Nel presentare la seconda edizione del suo show, il comico aveva dichiarato: “Per due ore non saremo più zona rossa né arancione… ma saremo in “zona paríamiento” e questo accadrà per qualche mese finché non arriveremo insieme alla zona blu, ovvero quella che ci porterà al mare”.