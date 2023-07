Per il ministro Abodi il coming out del calciatore Jankto è “ostentazione”

"Non amo le ostentazioni", dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in riferimento al calciatore Jankto e al suo coming out.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parla del ritorno in Italia di Jakub Jankto, il primo calciatore che ha militato nei massimi campionati europei ad aver fatto coming out. E lo fa con parole che sono quantomeno etichettabili come una gaffe.

“Se devo essere sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e per quelle che sono”, dice Abodi facendo riferimento proprio al coming out del calciatore che è vicino alla firma con il Cagliari. Il centrocampista ha già militato in Serie A, all’Udinese e alla Sampdoria, e a febbraio aveva dichiarato pubblicamente la sua omosessualità.

Le parole di Abodi su Jankto

A 24 Mattino, su Radio 24, il ministro dello Sport afferma: “La società, in generale, ancora qualche passo in avanti può farlo. Per quanto mi riguarda è prima di tutto una persona e secondo è un atleta. Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali”.

Abodi ha poi corretto il tiro su Twitter: “A esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è u valore non equivocabile, da garantire. Poi, posso non condividere alcune espressioni del Pride?”.

Il coming out di Jankto

Il calciatore ceco milita nello Sparta Praga e presto tornerà in Italia al Cagliari. A febbraio aveva parlato pubblicamente della propria omosessualità: “Sono gay, non voglio più nascondermi. Voglio vivere la mia vita in libertà senza paure, pregiudizi e violenza”, aveva annunciato ricevendo il sostegno di tutte le istituzioni del mondo calcistico.