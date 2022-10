Piera Maggio oggi: età, biografia, storia, vita privata, marito, figli e libro dedicato a Denis Pipitone

Chi è Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004? La donna è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per presentare il libro dedicato alla figlia, in uscita l’11 ottobre 2022.

Piera Maggio oggi: età, biografia, storia

Nata a Mazara del Vallo nel 1971, Piera Maggio è nota in tutta Italia per essere la madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il 1° settembre 2004 proprio a Mazara del Vallo. Da diciotto anni, la donna continua a portare avanti la sua battaglia nella speranza di poter riabbracciare, prima o poi, la figlia. Per quanto riguarda la sua biografia, non si hanno molte informazioni in quanto non ha mai rivelato dettagli sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza durante le apparizioni in tv.

Sulla sua vita privata, è noto che fosse sposata con Toni Pipitone, un muratore che lavora in Germania. La coppia ha avuto un figlio, Kevin, nato nel 1993. Mentre era ancora sposata con Pipitone, la donna ha incontrato Pietro Pulizzi, sposato con due figlie. I due si innamorano e hanno avuto una relazione extraconiugale dalla quale è nata Denise. Successivamente, hanno entrambi lasciato i rispettivi partner per poi convolare a nozze a settembre 2018.

Vita privata, marito, figli e libro dedicato alla figlia Denis Pipitone

La storia tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, tuttavia, non è mai stata accettata dall’ex moglie dell’uomo, Anna Corona, è delle figlie. Ancora oggi, del resto, la mamma di Denise è convinta che Corona e Jessica Pulizzi, una delle sue figlie, siano responsabili della scomparsa della bambina nel 2004.

Per mancanza di prove, tuttavia, Jessica è stata assolta in via definitiva dalla Cassazione nel 2017.

Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, Piera Maggio è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In questo contesto, presenterà il libro Denise – Per te, con tutte le mie forze, disponibile in libreria a partire dal prossimo martedì 11 ottobre.

