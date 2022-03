Pierpaolo Pretelli, chi è? età, altezza, fratello, moglie, figlio, fidanzata Giulia Salemi e Domenica In

Chi è Pierpaolo Pretelli, il modello divenuto noto al pubblico italiano per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip?

Biografia e carriera di Pierpaolo Pretelli: età, altezza, fratello, GF Vip e Domenica In

Pierpaolo Pretelli è nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza, ha 31 anni ed è alto 190 centimetri. Ha un fratello minore di nome Giulio al quale è estremamente legato.

Dopo aver conseguito il diploma scientifico, ha deciso di iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza a Roma. A distanza di poco tempo, tuttavia, ha lasciato gli studi per realizzare il suo sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Nel 2013, è stato selezionato per diventare il primo “velino” del tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, facendo coppia con Elia Fongaro, tra i concorrenti del GF Vip 2018.

Successivamente, nel 2018, Pretelli è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip. nello stesso anno, poi, ha anche partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Teresa Langella. Conclusa l’esperienza con il dating show, ha cominciato a rivestire il ruolo di ospite fisso in alcuni programmi, frequentando spesso i salotti di Barbara d’Urso.

Nel 2020, ha pubblicato il singolo Rondini insieme alla cantante Giorgina, per poi diventare uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2021, invece, ha gareggiato a Tale e quale show, talent show musicale condotto da Carlo Conti, e ha affiancato Mara Venier a Domenica In.

Chi è l’ex gieffino? Vita privata, moglie, figlio, fidanzata Giulia Salemi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pierpaolo Pretelli ha avuto una storia d’amore con la modella Ariadna Romero. Dalla relazione tra i due, è nato suo figlio Leonardo. Il legame che univa la coppia, tuttavia, si è rapidamente dissolto ma, per il bene del bambino, Petrelli e Romero sono rimasti in buoni rapporti.

Al momento, l’ex gieffino è fidanzato con l’influencer Giulia Salemi, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della quinta edizione del format, la storia d’amore tra i Prelemi ha emozionato i fan del reality show.