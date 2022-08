Poli opposti: trama, cast e curiosità del film con Luca Argentero

Poli opposti è una commedia uscita al Cinema nel 2015 con un incasso al botteghino di 1,6 milioni di euro. Il film verrà mandato in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 31 agosto 2022. La regia è di Max Croci.

Poli opposti: trama

Poli opposti è una commedia che racconta la relazione di due persone apparentemente agli antipodi. La trama mette al centro la vita di Stefano Parisi di professione terapista per le coppie ma si è recentemente separato. Poi, ecco Claudia Torrini fa l’avvocato divorzista e quelle coppie che Stefano prova a tenere unite, lei finisce per separare. Anche se non è evidente entrambi sono alla ricerca di un amore. Inizialmente sono molto lontani caratterialmente i due ma il fatto di avere studi e abitazioni sullo stesso pianerottolo aiuterà i due ad avvicinarsi. Tra i due si inserirà il figlio di lei che lega con Stefano per superare dei problemi a scuola.

Poli opposti: cast

I due protagonisti principali sono Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il cast completo poi si compone con Giampaolo Morelli, Anna Safronick, Elena Di Ciocco, Stefano Fresi, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Riccardo Russo, Gualtiero Burzi, Jack Queralt, Roberto Bocchi, Eleonora Mazzoni, Ippolita Baldini, Carolina Carlsson, Paola Lavini, Christian Roberto, Sydne Rome, Nicola Stravalaci, Laura Gigante, Silvia Luzzi, Bruno Crucitti, Paolo Perinelli.

Curiosità del film con Luca Argentero

Le riprese sono state effettuate a Roma. Argentero (Stefano) ha dichiarato che gli schiaffoni ricevuti da Sarah (Claudia) sono tutti veri. Inoltre, i due protagonisti avevano già lavorato insieme ma in tv con la rubrica “Skycinenews” e poi nel format “Duets” di Sky Cinema.

