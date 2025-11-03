Nuovi rialzi alla pompa per benzina e diesel. Dopo gli aumenti decisi nei giorni scorsi dagli operatori, si aggiunge anche IP, che nel weekend ha ritoccato di un centesimo i prezzi raccomandati per entrambi i carburanti. Lo evidenzia l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 del 2 novembre.
Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self si attesta a 1,705 euro al litro, leggermente in crescita rispetto all’1,701 registrato il 30 ottobre. Le compagnie oscillano tra 1,690 e 1,716 euro al litro, mentre i punti vendita senza logo si fermano a 1,694.
Anche il diesel self mostra un incremento, passando da 1,639 a 1,646 euro al litro, con valori che variano tra 1,637 e 1,655 per le principali compagnie (no logo 1,636).
Sul fronte del servito, la benzina sale a 1,847 euro al litro (contro 1,843 di fine ottobre), con una forbice compresa tra 1,777 e 1,920 euro. Il diesel servito tocca in media 1,787 euro al litro, rispetto a 1,780 del 30 ottobre, con differenze tra 1,727 e 1,859 euro a seconda del marchio.
Restano più stabili gli altri carburanti: il Gpl viaggia tra 0,697 e 0,721 euro al litro (no logo 0,683), mentre il metano auto oscilla da 1,407 a 1,483 euro al chilo (no logo 1,396).
Nonostante le quotazioni internazionali dei raffinati abbiano chiuso la settimana in lieve discesa, gli aggiustamenti delle compagnie tengono alti i prezzi alla pompa. Il mercato, dopo la volatilità di ottobre, si conferma sensibile ai movimenti del greggio e ai margini di raffinazione, con un autunno che promette ancora oscillazioni.