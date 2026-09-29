Price cap sui carburanti, Conte all’attacco del governo: “Solo uno sconticino a tempo e dovremmo pure ringraziare?”

Conte attacca il governo sul price cap dei carburanti, sostenendo che è solo uno "sconticino" a tempo e che bisogna fare di più.

Uno “sconticino” non basta. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, incalza il governo e Giorgia Meloni sul price cap al carburante introdotto da Eni, a cui ha fatto seguito il limite dei prezzi fissato anche da Ip e Q8. Il punto, per Conte, è semplice: non si può esultare oggi per uno sconto che si poteva introdurre mesi fa e che, comunque, riporta benzina e diesel su prezzi altissimi, imparagonabili a quelli solamente di pochi mesi fa.

In un post sui social, il presidente pentastellato scrive: “E dovremmo pure dire grazie? Non facciamoci prendere in giro!”. Conte riparte da quello che definisce il “punto di partenza”, ovvero il carburante attorno a 1,65 euro al litro. Un prezzo oggi lontanissimo, ma che era reale solo pochi mesi fa. Conte ricapitola quanto successo negli ultimi mesi: “A gennaio di quest’anno arriva l’aumento delle accise sul gasolio deciso dal Governo in legge di bilancio. Poi scoppia la guerra illegale in Iran che il nostro Governo “non condanna né condivide”, i prezzi vanno alle stelle, i colossi petroliferi e dell’energia incassano profitti record e fuori scala”.

Price cap sui carburanti, Conte all’attacco del governo

Conte prosegue spiegando che la sua richiesta è stata quella “di intervenire per frenare i prezzi e che lo Stato sostenga gli italiani travolti dai rincari prendendo un contributo da quei mega-utili delle compagnie, colpendo la speculazione legata alla crisi petrolifera. Nulla. Figuriamoci se toccano certi interessi. Solo decretini inutili di Meloni, bruciati immediatamente dai continui rincari. E ora? Di fronte alla pressione politica per recuperare una parte dei mega-utili e di fronte a un Governo immobile, le compagnie iniziano a fissare tetti provvisori di un mese al prezzo del carburante. Quindi si poteva fare. Quindi non era la fine del mondo farlo. E perché non si è fatto prima, mentre gli italiani partivano per qualche giorno di vacanza?”.