Sondaggi politici, non si arresta la crisi del Pd: l’immobilismo di Schlein costa caro ai dem

La crisi del Pd, già sancita da diversi sondaggi, continua. Mentre Elly Schlein non riesce a decidere la linea del partito sulle primarie e sul programma del campo largo, i dem perdono ancora consensi, stando alla rilevazione di Swg per il TgLa7. Al contrario, chi riprende quota è Fratelli d’Italia, che guadagna consensi e allunga in testa proprio sul Pd.

Stabili, invece, Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale, che consolidano le loro posizioni. In calo è invece Forza Italia, che resta così a oltre un punto di distanza da Roberto Vannacci. Leggera risalita per Avs, ora vicinissima agli azzurri, mentre continua a perdere consensi la Lega.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in crescita e il Pd scende

Il primato di Fratelli d’Italia diventa, nell’ultima settimana, sempre più solido: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 27,4%, guadagnando lo 0,3%, più di chiunque altro nell’ultima settimana. Un risultato che acquisisce ancora più importanza di fronte al nuovo calo del Pd: con lo 0,2% in meno i dem si fermano al 20,6% e sono ora distanti quasi sette punti dai meloniani.

Il Movimento 5 Stelle rimane saldamente al terzo posto con il 12,8%, seguito a debito distanza da Futuro Nazionale all’8%. Forza Italia perde invece un decimo di punto e non va oltre il 6,9%. Lo 0,1% viene, all’opposto, recuperato da Verdi e Sinistra, ora al 6,6%. La Lega, invece, perde ancora due decimi di punto e ora si ferma solamente al 5,1%.

Restano comunque distanti i partiti centristi, a partire da Azione che pur guadagnando lo 0,1% si ferma al 3,2%. Stabile Italia Viva al 2,4% mentre cresce di due decimi di punto +Europa all’1,7%. Stabili anche Noi Moderati e Avanti Psi, entrambi all’1%. Le altre liste raccolgono, complessivamente, il 3,3%, in calo di due decimi di punto. Non si esprime, infine, il 26%.