Prigozhin, Putin: “Era un uomo di talento che ha commesso degli errori”

“Prigozhin era un uomo di talento che ha commesso degli errori. Gli investigatori mi hanno informato questa mattina della tragedia. Le indagini andranno fino in fondo. Porgo le mie condoglianze ai familiari delle vittime. Erano combattenti della Wagner che hanno dato un contributo significativo in Ucraina”. È quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo messaggio per la morte di Prigozhin, Utkin e delle vittime nell’aereo precipitato ieri, che secondo la stessa Wagner è stato abbattuto dalle forze russe.

Putin ha detto di essere stato informato questa mattina della tragedia e che le indagini sulla morte di Prigozhin andranno fino in fondo

“Da quanto ne so, era tornato dall’Africa proprio ieri e aveva incontrato qui alcune autorità” ha aggiunto il presidente russo aggiungendo che Prigozhin “ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno sia per se stesso che, quando gliel’ho chiesto, per la causa comune. Come in questi ultimi mesi”. “Era una persona di talento, un uomo d’affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese, in Africa in particolare, si è occupato di petrolio, gas, metalli preziosi e pietre”, ha detto Putin.

Zelensky: “Noi non c’entriamo nulla con questa situazione, questo è sicuro”

“Quando l’Ucraina si è espressa e ha fatto appello ai paesi di tutto il mondo riguardo agli aerei, non intendevamo questo intendevamo qualcosa di completamente diverso e abbiamo cercato sostegno” ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa a Kiev. “Anche se, probabilmente, ci aiuterà anche in un certo senso – ha aggiunto il leader ucraino parlando della morte di Prigozhin -. Innanzitutto noi non c’entriamo nulla con questa situazione, questo è sicuro. Penso che tutti si rendano conto di chi c’entra”.

Leggi anche: Dall’attentato con un’esplosione interna ai missili della contraerea russa: tutte le ipotesi sulla morte di Prigozhin