Strada spianata per Donald Trump: la candidatura alla presidenza Usa è sempre più alla portata per il tycoon dopo il ritiro dalle primarie repubblicane di Ron DeSantis, a poche ore dal voto in New Hampshire.

Trump ha ringraziato DeSantis per il sostegno espresso e dice di non vedere l’ora “di lavorare con lui per battere Joe Biden”. A questo punto, con il ritiro di DeSantis, la sfida resta a due, con Trump nettamente favorito su Nikki Haley, come dimostrato anche dal voto in Iowa.

DeSantis si ritira dalle primarie Usa

L’attuale governatore della Florida ha annunciato di voler sospendere la sua campagna elettorale, sostenendo che non ci sia davvero una strada che possa portarlo alla vittoria. E per questo annuncia il suo sostegno a Trump, ritenuto “superiore a Biden: non possiamo tornare alla vecchia guarda repubblicana”, afferma.

L’annuncio di DeSantis è arrivato con un messaggio-video su X (ex Twitter) nel quale si dice “orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle promesse: per me è chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie vuole dare un’altra possibilità a Donald Trump. Anche se ho avuto disaccordi con Trump, ad esempio sulla pandemia di coronavirus, Trump è superiore all’attuale presidente Biden”. L’altra candidata, Haley, annuncia invece che non si ritirerà in queste ore partecipando sicuramente al voto in New Hampshire e anche nel suo stato, la Carolina del Sud, nel prossimo mese.