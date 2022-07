Proposta di matrimonio all’Arena di Verona: chi sono i due ballerini di Roberto Bolle che presto convoleranno a nozze coronando il loro sogno d’amore?

Nella serata di mercoledì 20 luglio, in occasione dello spettacolo di Roberto Bolle and Friends che si è tenuto all’Arena di Verona, il primo ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Adrijashenko, si è inginocchiato per chiedere la mano della fidanzata Nicoletta Manni, prima ballerina sempre al Teatro alla Scala. La storia d’amore tra i due ballerini è nata proprio negli ambienti del teatro meneghino ed è poi culminata nella proposta di matrimonio all’Arena di Verona.

Dopo due ore di spettacolo e undici coreografie, Roberto Bolle ha accompagnato ognuno degli ospiti del suo gala sul boccascena per consentire loro di ricevere i dovuti applausi. Nel momento in cui Bolle ha accompagnato Nicoletta Manni, ha rapidamente indietreggiato e guardato il collega Adrijashenko, lasciandogli la scena. A questo punto, la ballerina ha visto il suo compagno raggiungerla, inginocchiarsi dinanzi a lei e porgerle una scatolina di velluto rosso.

L’emozione dei due ballerini di Roberto Bolle che presto convoleranno a nozze

I due ballerini non si sono scambiati parole, rispettando la tradizione che contraddistingue il mondo della danza in cui sono solo i gesti ad avere valore. Quando Timofej Adrijashenko si è inginocchiato con l’astuccio in mano e l’anello in bella vista, Nicoletta Manni si è dapprima coperta il volto con le mani per celare l’emozione provata. Subito dopo, ha raggiunto il compagno in preda alla commozione e ha lasciato che il ballerino le infilasse l’anello all’anulare. La coppia si è poi unita in un forte abbraccio colmo di tensione emotiva ed euforia.

Appena pochi minuti prima della spettacolare proposta, i due primi ballerini del Teatro alla Scala si erano esibiti all’Arena di Verona interpretando Romeo e Giulietta sulle note di Sergej Prokofiev e con la coreografia di Kenneth MecMillan.