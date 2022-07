Roberto Bolle and friends 2022: programma, date, biglietti, cast ed ospiti

Roberto Bolle and friends 2022: il ballerino è in giro per l'Italia in questo periodo estivo per portare il suo spettacolo e talento.

Roberto Bolle and friends 2022: in queste settimane e giorni il ballerino è in giro per l’Italia per portare il suo spettacolo ma soprattutto il suo talento che è apprezzato da tutto il mondo. Di seguito date e tappe del suo tour.

Roberto Bolle and friends 2022: programma

Roberto Bolle è di scena con il suo spettacolo di danza nelle Terme di Caracalla a Roma dal 12 al 14 luglio 2022. Lo spettacolo che è già fatto tappa a Milano continuerà in altre città italiane come Firenze, Verona, Genova e Taormina. Alla prima di Roma è stata presente anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Alle Terme di Caracalla per applaudire il talento straordinario e la magia coreografica e interpretativa di Roberto Bolle, e’toile della danza mondiale e orgoglio d’Italia. Uno spettacolo emozionante in una cornice che tocca il cuore”, ha commentato Casellati su twitter.

Di seguito il programma dello spettacolo del ballerino:

1. Tre Preludi

Coreografia: Ben Stevenson O.B.E.

Musica: Sergei Rachmaninov

Artisti: Fumi Kaneko, Roberto Bolle

Pianista: Marco Samuel

2. Esmeralda

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Cesare Pugni

Artisti: Anna Ol, Young Gyu Choi

3. Caravaggio

Coreografia: Mauro Bigonzetti

Musica: Bruno Moretti, da Claudio Monteverdi

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle

4. Don Chisciotte

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Ludwig Minkus

Artisti: Adeline Pastor, Osiel Gouneo

5. In Your Black Eyes

Coreografia: Patrick de Bana

Musica: Ezio Bosso

Artista: Roberto Bolle

6. Grand Pas Classique

Coreografia: Victor Gsovskij

Musica: Daniel – François Auber

Artisti: Madoka Sugai, Daniil Simkin

7. Penumbra

Coreografia: Remi Wörtmeyer

Musica: Sergei Rachmaninoff

Artisti: Melissa Hamilton, Roberto Bolle

8. Il lago dei cigni

Coreografia: Marius Petipa

Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Artisti: Fumi Kaneko, Vadim Muntagirov

9. Duel

Coreografia: Massimiliano Volpini

Musica: Giuseppe Cacciola

Artista: Roberto Bolle, Osiel Gouneo

Batterista: Giuseppe Cacciola / Ezio Zaccagnini

Roberto Bolle and friends 2022: date e biglietti

I biglietti possono essere acquistati on line sulla piattaforma di ticketone. Mentre il suoi tour è stato organizzato con queste date e tappe:

MILANO, TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI | Dal 18 al 26 giugno 2022

ROMA, TERME DI CARACALLA | Dal 12 al 14 luglio 2022

FIRENZE, PIAZZA DELLA SS. ANNUNZIATA | 16 luglio 2022

VERONA, ARENA DI VERONA | 20 luglio 2022

GENOVA, PARCHI DI NERVI | 27 luglio 2022

TAORMINA, TEATRO ANTICO | 29 luglio 2022

Cast ed ospiti

ROBERTO BOLLE

Teatro alla Scala, Milano

YOUNG GYU CHOI

Dutch National Ballet, Amsterdam

OSIEL GOUNEO

Bayerisches Staatsballett, Monaco di Baviera

MELISSA HAMILTON

The Royal Ballet, Londra

FUMI KANEKO

The Royal Ballet, Londra

VADIM MUNTAGIROV

The Royal Ballet, Londra

ANNA OL

Dutch National Ballet, Amsterdam

ADELINE PASTOR

Aalto Ballet, Essen

DANIIL SIMKIN

Staatsballett Berlin, Berlino

MADOKA SUGAI

Hamburg Ballet, Amburgo

e con

GIUSEPPE CACCIOLA, Batterista

MARCO SAMUEL, Pianista

EZIO ZACCAGNINI, Batterista