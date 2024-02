Protesta dei trattori, parte la sfilata per il centro di Roma: 4 mezzi in marcia verso San Giovanni

La protesta, per ora, è simbolica. Con solo quattro trattori che dal presidio della Nomentana si spostano verso piazza San Giovanni. La protesta di Roma si dirige verso le zone più centrali della Capitale. In attesa della mobilitazione di questa sera, quando tra le 20 e le 22 i mezzi andranno tutti verso il Grande raccordo anulare.

Verrà occupata una sola corsia, fanno sapere gli organizzatori, ma la protesta sarà imponente con una marcia che riguarderà tutto il raccordo. Per questa mattina, invece, la sfilata sarà minima e passerà davanti a diversi luoghi centrali di Roma, forse anche il Colosseo. A indicare la strada, comunque, saranno le forze dell’ordine per evitare disagi all’ordine pubblico.

La protesta dei trattori si sdoppia: da Roma a Sanremo

Non c’è solo la protesta di Roma, con la sfilata di questa sera sul raccordo. Una cinquantina di agricoltori del Collettivo agricoltori autonomi Alessandria-Asti è partita in pullman e con mezzi proprio per raggiungere Sanremo, dove ci sarà un presidio autorizzato tra le 13 e le 17. Questa sera verrà letto un comunicato da Amadeus sul palco del Festival, un testo condiviso e sottoscritto anche da altri collettivi.

Il movimento Riscatto agricolo ha lanciato un ultimatum al governo, chiedendo un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Nel frattempo, comunque, ha annullato la protesta attesa oggi a Roma che, come detto, sarà solo simbolica. Lo stop alla mobilitazione, almeno parziale, sembra dovuto anche a un’apertura del governo a un tavolo tecnico sul tema.