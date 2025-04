Putin apre per la prima volta dall'inizio della guerra ai negoziati diretti con Zelensky. Ma l'Ue e l'Ucraina non si fidano

Dopo la tregua pasquale — definita da molti una farsa, viste le reciproche accuse tra Ucraina e Russia di aver violato il cessate il fuoco di 24 ore — Volodymyr Zelensky ha proposto a Vladimir Putin di fermare, da entrambe le parti, i raid contro obiettivi civili.

Una proposta accolta con favore dal Cremlino, che si è detto disponibile a trattare. Tuttavia, ha precisato che se Kiev vuole negoziare un simile accordo, dovrà prima “adottare misure per rimuovere legalmente gli ostacoli che impediscono tali contatti”, riferendosi al decreto firmato da Zelensky nel 2022 che vieta trattative dirette con Putin.

A dichiararlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che ha rilanciato la proposta ucraina affermando, per la prima volta dall’inizio del conflitto, che il leader della Federazione Russa “è disponibile a intavolare colloqui bilaterali con l’Ucraina” per raggiungere un’intesa in grado di porre fine alla guerra.

Un’apertura alla pace che, però, non convince né Zelensky né i leader dei Paesi europei. A ribadirlo chiaramente è stata la portavoce della Commissione per gli Affari Esteri, Anitta Hipper, secondo cui “bisogna giudicare la Russia in base ai fatti. E i fatti sono che la Russia continua a bombardare e colpire vite innocenti”, come dimostrato anche durante la tregua pasquale.

Del resto, conclude Hipper, Mosca “ha una storia ben consolidata di aggressioni” e, in attesa di un miglioramento della situazione, “ciò che facciamo, che abbiamo fatto e che continueremo a fare è assicurare il sostegno dell’intera Unione Europea alla resistenza dell’Ucraina”.

Un impegno, sottolinea ancora la portavoce della Commissione UE, che “continueremo a portare avanti per tutto il tempo necessario”.