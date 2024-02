Putin mostra i muscoli. Volo di mezzora sul nuovo bombardiere nucleare

Il presidente russo Vladimir Putin è salito a bordo di un bombardiere strategico russo e ha volato per 30 minuti, secondo Ria Novosti. Il velivolo si chiama “Ilya Muromets”. Il giorno prima, il presidente russo aveva ispezionato un simile vettore missilistico nella fabbrica ed era salito nella cabina di pilotaggio al timone. Il governo russo afferma che Putin ha volato su una versione modernizzata del Tu-160M Blackjack, un bombardiere supersonico in grado di trasportare armi nucleari.

Putin ha volato sulla nuova versione del Tu-160M Blackjack, un bombardiere supersonico in grado di trasportare armi nucleari

Il bombardiere strategico portamissili Tu-160М potenziato – nome in codice Nato “Blackjack” – “può entrare in servizio nelle forze armate russe”, ha affermato Putin al termine del suo volo di prova a bordo dell’aereo, che è in grado di trasportare testate nucleari. “Ribadirò quello che ho già detto al comandante dell’aereo e ai vertici del ministero della Difesa: può certamente entrare in servizio nelle Forze Armate”, ha detto il presidente russo, citato dalla Tass, descrivendo l’aereo come affidabile.

Medvedev torna ad affermare che le truppe russo potrebbero raggiungere Kiev

Le truppe russe potrebbero aver bisogno di raggiungere la capitale ucraina, Kiev, per raggiungere gli obiettivi di quella che Mosca definisce una “operazione militare speciale” perché il “regime di Kiev”, “deve cadere”. Lo ha detto l’ex presidente russo, Dmitri Medvedev, in una intervista con i media russi. Medvedev ha paragonato il film “Don’t Look Up” a Ursula von der Leyen. “Per quanto riguarda… il film “Don’t Look Up”, l’ho guardato. Il film è spiritoso, ironico, mostra la morale delle élite… ad esempio l’immagine del presidente interpretato, se non sbaglio, da Meryl Streep, la signora presidente, che è una ragazza davvero interessante e piuttosto cinica”, ha detto ancora Medvedev. “Non so a chi paragonarla… ma probabilmente mi ricorda in parte la frenetica ginecologa Ursula von der Leyen in termini di grado di inganno e desiderio di ingannare un numero enorme di persone”, ha aggiunto l’ex presidente russo.

L’Ue a Medvedev: “Possiamo semplicemente consigliare qualche consulenza e assistenza mentale”

Durante il briefing con la stampa il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, Peter Stano, commentando le dichiarazioni di Medvedev, in particolare sul fatto che le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, ha detto: “Possiamo semplicemente consigliare qualche consulenza e assistenza mentale, ma non sono sicuro che lo Stato russo con i miliardi che spreca in questa guerra illegale contro l’Ucraina possa effettivamente permettersi di investire qualcosa nell’assistenza sociale e sanitaria per la propria gente”.

Leggi anche: Tajani: “Non siamo in guerra con Mosca. Lavoriamo per la pace e per impedire che ci sia una vittoria della Russia. Il futuro di Kiev è nella famiglia europea”