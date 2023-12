Quanto spenderanno gli italiani per Natale tra regali, pranzi e cene

In media ogni italiano spenderà 446 euro per Natale. Ma la crisi si fa sentire e il 25% è pronto a stringere la cinghia. L’analisi di Altroconsumo evidenzia che quest’anno gli italiani spenderanno 217 euro per i regali di Natale a cui aggiungere altri 230 euro circa, che portano il totale a 446, per viaggi, cene e feste.

Dallo studio emerge anche che i regali di Natale sono considerati fonte di stress per il 33% degli intervistati, risolvendosi poi in acquisti spesso inutili per il 30% del campione. Tornando agli acquisti, uno su tre spenderà più previsto, mentre il 25% vorrebbe spendere meno dell’anno scorso.

Le spese e i programmi degli italiani per Natale

Per quanto riguarda i programmi per le feste, la maggior parte farà pranzi e cene con amici e parenti. Il 23%, invece, andrà fuori città. Tornando al fronte delle spese, circa il 63% ritiene che spenderà più o meno la stessa cifra dello scorso anno, mentre il 25% punta a ridurre rispetto al 2022 e soltanto il 12% spenderà di più.

Gli acquisti avverranno soprattutto online per il 46% del campione (con un leggero calo rispetto all’anno scorso) mentre il 21% comprerà principalmente in negozi fisici. Nel 23% ci sarà un equilibrio tra questi due tipi di acquisti. C’è anche chi, nel 19% dei casi, preferisce comprare i regali di Natale a gennaio per approfittare dei saldi.