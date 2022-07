Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: scaletta dei cantanti, diretta tv e streaming

Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: tutto pronto per la diretta del programma musicale che da sei anni tiene compagnia gli spettatori e gli appassionati musica ogni estate. Dopo i due anni di Covid con rigide regole, previste delle novità

Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: scaletta dei cantanti

Radio Norba Cornetto Battiti Live, il programma musicale di Italia 1, è pronto a partire con cinque prime serate da martedì 5 luglio. Al timone della conduzione ci saranno per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Insieme ai due presente anche Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Nella prima serata ecco la scaletta dei cantanti che saliranno sul palco per esibirsi: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Luigi Strangis, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Baby K, Coez, The Kolors, Boro Boro, Mr Rain, Alfa, Matteo Romano. Sempre in questa prima puntata, Battiti Live 2022 vedrà protagonisti delle esibizioni on the road come Marco Mengoni, da Conversano e La Rappresentante di Lista da Ceclie Massapica.

La diretta tv e streaming

Al via dunque la nuova edizione dei concerti di Battiti live che va in onda il martedì alle 21.15 su Italia 1, a partire dal 5 luglio. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.

Le prime due date si sono tenute a Bari venerdì 17 e sabato 18 giugno; a Gallipoli i concerti di sabato 2 e domenica 3 luglio; a Trani la data finale, prevista per domenica 10 luglio. I concerti sono trasmessi a partire dal 5 luglio da Italia 1, dunque in differita.

