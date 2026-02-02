Rafah riapre, ma a singhiozzo

Rafah riapre. Così dicono le agenzie. Poi si leggono le righe sotto il titolo e il quadro si restringe. Il valico funziona a intermittenza, con numeri ridotti e criteri selettivi. Rientrano donne, bambini, anziani. I malati gravi, quelli con i nomi già trasmessi all’OMS per evacuazioni urgenti, passano da un altro varco, Kerem Shalom. La “riapertura” esiste, ma resta controllata, fragile, facilmente reversibile. Più utile alla narrazione che alla sopravvivenza quotidiana.

Nello stesso giorno, un’altra porta si chiude del tutto. Medici Senza Frontiere viene costretta a lasciare Gaza. Israele parla di requisiti amministrativi e di elenchi del personale locale non consegnati. MSF risponde definendo la misura un pretesto e denunciando l’assenza di garanzie di sicurezza per il proprio staff. L’effetto pratico è immediato: meno medici, meno cure, meno presenza internazionale nei luoghi dove si muore di più.

La contraddizione è evidente. Si annuncia un corridoio umanitario e si stringe il rubinetto dell’assistenza. Si invoca la sicurezza e si colpiscono le organizzazioni che tengono in piedi ospedali di fortuna e cliniche improvvisate. I valichi diventano strumenti politici: liste, autorizzazioni, attese che decidono chi passa e chi resta.

Fuori dal linguaggio ovattato delle diplomazie, le parole sono più nette. Francesca Albanese ricorda che Israele non ha alcuna autorità legale per bloccare l’ingresso nel territorio che occupa e richiama il rispetto delle decisioni della Corte internazionale di giustizia. Nicola Perugini osserva che è forse la prima volta che MSF viene espulsa con l’accusa di essere una “infrastruttura militare”, lo stesso schema usato per colpire l’intero sistema sanitario di Gaza.

Intanto gli inviati americani incontrano Netanyahu e parlano di tregua. Sul terreno resta una costante: una porta socchiusa, molte sprangate. E un’assistenza umanitaria trattata come concessione, non come obbligo.