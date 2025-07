Raid russo in Ucraina: colpito carcere a Zaporizhzhia, almeno 20 morti e 40 feriti

Un nuovo e sanguinoso raid russo in Ucraina ha colpito nella notte tra domenica e lunedì la regione di Zaporizhzhia, provocando almeno 20 morti e oltre 40 feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e confermato da diverse fonti ucraine, otto bombardamenti hanno interessato l’area, ma il più devastante è avvenuto in un carcere della regione, dove sono state uccise 16 persone.

Il bilancio complessivo, aggiornato anche con i dati provenienti dalla regione di Dnipro, dove si sono registrate altre quattro vittime, evidenzia l’intensificarsi degli attacchi russi sull’Ucraina nelle ultime ore. Almeno 35 persone sono rimaste ferite nei bombardamenti su Zaporizhzhia, mentre il numero dei feriti totali sale a oltre 85 in tutto il Paese, stando a quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky.

Attacco a una colonia penale: “Bombe sganciate di proposito”

A far discutere è in particolare l’attacco alla colonia penale nella regione di Zaporizhzhia, colpita nella notte da bombe sganciate da aerei russi. Il presidente Zelensky ha denunciato con forza l’accaduto, parlando di un’azione deliberata e intenzionale. “Non si è trattato di un errore – ha scritto il leader ucraino su X –. I russi sapevano di colpire civili detenuti. Molti sono stati uccisi e 43 persone sono rimaste ferite, alcune in modo gravissimo”.

Secondo quanto riferito dallo stesso Zelensky, un ulteriore attacco missilistico è stato sferrato alle 2 di notte contro un ospedale cittadino a Kamyanske, nella regione di Dnipropetrovsk: in questo caso le vittime sono tre, tra cui una donna incinta.

Kiev accusa: “Mosca merita sanzioni più dure”

Dopo l’ennesima escalation, Zelensky ha rinnovato l’appello alla comunità internazionale affinché imponga sanzioni più dure alla Russia di Vladimir Putin. “Ogni uccisione, ogni attacco dimostra che Mosca va fermata. Serve una pressione vera, efficace, e punizioni giuste. Bisogna costringerli a smettere di uccidere e a fare la pace”, ha scritto in un messaggio sui social.