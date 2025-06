Referendum, quando sapremo i risultati e se i cinque quesiti hanno raggiunto il quorum

La sfida è quella del quorum. Per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza il dato più importante da conoscere alla chiusura delle urne sarà proprio quello dell’affluenza: i quesiti saranno validi solamente in caso di raggiungimento del 50% più uno dei votanti. Per conoscere i risultati, quindi, sarà fondamentale sapere questo dato, dando per scontato che chi andrà a votare lo farà in stragrande maggioranza per il Sì.

Il voto è previsto domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Gli elettori hanno la possibilità anche di ritirare solamente alcune delle cinque schede, quindi è probabile che il dato dell’affluenza sia diverso per ogni quesito. Alle ore 23 di domenica sera, l’affluenza si è fermata al 22,7%, lontanissima – per il momento – dal quorum.

I cinque quesiti

I temi dei quesiti riguardano lavoro e cittadinanza. Il primo, con la scheda verde, si concentra sui licenziamenti e sul contratto a tutele crescenti. Il secondo (scheda arancione) riguarda le indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese. Il terzo quesito, con scheda grigia, è quello sulle causali per i contratti a termine. Per il quarto quesito (scheda rossa), il tema riguarda la responsabilità delle aziende appaltanti in caso di subappalti. Infine, il quinto quesito (scheda gialla) concerne il dimezzamento a cinque anni dei tempi per richiedere la cittadinanza italiana.

Quando sapremo i risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza

Contrariamente a quanto avviene per le elezioni, non saranno gli exit poll il primo dato realmente rilevante per capire quale sia stato il risultato dei referendum. La partita, infatti, si gioca tutta sull’affluenza e sul raggiungimento del quorum.

Poco dopo la chiusura delle urne, alle 15 di lunedì, sarà quindi possibile sapere se i referendum siano o meno validi (raggiungendo quindi il 50% più uno dei voti). Solitamente il dato sull’affluenza viene comunicato poco dopo la chiusura dei seggi, ma per il dato definitivo – soprattutto in caso di risultato in bilico, vicino al 50% – potrebbe essere necessario aspettare anche poco più di un’ora. Per conoscere, invece, i risultati definitivi dei cinque quesiti con le percentuali dei Sì e dei No, sarà probabilmente necessario attendere qualche ora in più, fino al tardo pomeriggio.