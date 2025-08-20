La campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria entra nel vivo e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mette sul tavolo i nomi di tre possibili candidati alla carica di governatore.

“In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa secondo cui la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe solo fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il modo di agire né mio né del M5S, che ai tavoli di coalizione lavora sempre in modo lineare e trasparente”, ha dichiarato Conte in una nota.

L’ex premier ha quindi confermato che il Movimento 5 Stelle propone ufficialmente la candidatura di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e figura ritenuta di grande autorevolezza. “In una logica di servizio, mettiamo a disposizione dell’intera coalizione una personalità ampiamente apprezzata, una preziosa risorsa per i cittadini calabresi”, ha spiegato.

Accanto a lui, i Cinque Stelle rilanciano altri due nomi di peso: la deputata Vittoria Baldino e l’ex sottosegretaria ai Beni culturali Anna Laura Orrico. “Si tratta di candidature parimenti autorevoli”, ha aggiunto Conte, chiarendo che la scelta definitiva sarà condivisa con le altre forze politiche della coalizione, “insieme al programma migliore, per individuare la figura più adatta a interpretare le necessità di cambiamento della Calabria”.

La partita per la Regione Calabria è dunque ufficialmente aperta, con il Movimento 5 Stelle che mette sul piatto tre opzioni di rilievo per guidare la prossima sfida elettorale.