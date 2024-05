Regno Unito, Sunak annuncia le elezioni anticipate per il 4 luglio

Il premier britannico Rishi Sunak ha convocato le nuove elezioni politiche per il 4 luglio: lo ha annunciato lo stesso leader dei Tories in una dichiarazione davanti a Downing Street. Il voto rappresenterà per i laburisti guidati da Keir Starmer un’occasione d’oro per riprendersi Downing Street dopo 14 anni di assenza, visti anche i sondaggi che danno il Labour con un vantaggio di 20 punti sui Tories.

In precedenza Sunak aveva già indicato la seconda parte dell’anno come data indicativa per le elezioni – dopo la presentazione della legge di bilancio, che avrebbe dovuto contenere dei tagli fiscali – ma secondo fonti dell’esecutivo si sarebbe convinto ad anticipare il ricorso alle urne grazie alle buone notizie economiche relative all’inflazione. Il che vale a dire che non è probabile che il contesto economico migliori ulteriormente a breve termine tanto da favorirlo elettoralmente e dunque questo dal punto di vista dei conservatori è il momento migliore possibile.

Il voto avrebbe dovuto tenersi al più tardi nel 2025, alla scadenza della legislatura. Sunak ha detto di aver informato re Carlo III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale” vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina. Ha poi evocato un futuro migliore.

Il premier conservatore Rishi Sunak si è detto pronto a “lottare per ogni voto” nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato la convocazione delle elezioni politiche nel Regno Unito per il 4 luglio. Ha poi affermato di “avere un piano” a differenza del suo diretto avversario, il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer. “Ha dimostrato più e più volte che prenderà la via più semplice e farà qualsiasi cosa per ottenere il potere”, ha sottolineato il primo ministro criticando Starmer. I sondaggi danno da mesi l’opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori, al potere da 14 anni.