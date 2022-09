Renato Zero al Circo Massimo di Roma: date, biglietti e scaletta delle canzoni

Renato Zero al Circo Massimo di Roma per una serie di spettacoli quasi tutto interamente sold out. Ecco quali sono le date.

Renato Zero al Circo Massimo si esibisce con il suo show per diverse date ravvicinate a Roma. Gli spettacoli erano in programma nel 2020, poi a causa del Covid sono stati rinviati. Adesso è tutto pronto per ascoltare la musica dell’artista.

Renato Zero al Circo Massimo di Roma: date e biglietti

Renato Zero è pronto ad esibirsi in una serie di concerti al Circo Massimo di Roma: da 23 al 25 settembre, poi il 28, il 30 e il primo ottobre, sempre dalle 21. I biglietti dei concerti sono venduti sulla piattaforma Vivaticket. Quasi tutte le date hanno fatto registrare il sold out. Tuttavia. forse solo qualche altro fortunato potrà riuscire ad acquistare gli ultimi biglietti.

La scaletta delle canzoni

“Durante l’ultima tappa del suo tour, Zero il folle, a fine gennaio 2020, Renato Zero rivelò al pubblico di volere festeggiare i suoi 70 anni con un grande concerto nella sua amatissima Roma. Poi, purtroppo, quello che sappiamo bene: l’arrivo del Covid-19 in Italia e in tutto il mondo con lo stop forzato a tutti i live e concerti. A quel punto, Renato Zero annulla l’evento previsto e si mette al lavoro su nuove canzoni. Ne esce il progetto “Zerosettanta” che conta ben 39 pezzi inediti e ben tre dischi totali. Tre date di rilascio diverse: 30 settembre, 30 ottobre e 27 novembre 2020. Si parte dal VolumeTre, fino all’Uno, come il consueto conto alla rovescia nei suoi concerti”. Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco della Capitale: