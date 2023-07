Revocati i domiciliari per Minenna: annullata misura cautelare

Annullata l’ordinanza di custodia cautelare per l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e assessore regionale in Calabria, Marcello Minenna. Il tribunale della Libertà di Bologna ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Forlì. I giudici si sono espressi dopo il ricorso della difesa, rappresentata dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Roberto D’Atri.

Disposta la liberazione dai domiciliari per Minenna

È stata quindi disposta l’immediata liberazione dagli arresti domiciliari a cui Minenna era sottoposto dal 22 giugno. L’ex direttore delle Dogane era stato arrestato nell’ambito dell’indagine su una truffa milionaria sulle mascherine che era stata avviata nei primi giorni del Covid. La procura di Forlì ritiene che Minenna avrebbe stretto con l’ex parlamentare leghista e imprenditore, Gianluca Pini, quello che viene definito un ‘pactum sceleris’, con tanto di scambio di favori.

La procura ritiene che Pini aveva promesso a Minenna di accreditarlo negli ambienti della Lega per far in modo che venisse considerato un uomo vicino al partito, promettendogli la conferma della nomina a direttore dell’Agenzia delle Dogane anche con il cambio del governo. In cambio, secondo l’accusa, Minenna avrebbe garantito dei favori.