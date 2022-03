Riccardo Rossi, vita privata: padre, moglie e figli. Il rapporto con Chiara Maci e sua figlia

Riccardo Rossi è un attore romano che ha studiato nella scuola di Gigi Proietti. Nel suo curriculum non solo recitazione ma anche partecipazione in diversi programmi televisivi di spettacolo e cucina.

Riccardo Rossi, vita privata

Riccardo Rossi è nato a Roma il 24 Ottobre del 1962. Appassionato fin da piccolo della recitazione, ha iniziato a studiare nella scuola teatrale di Gigi Proietti. Nel corso della sua carriera si contano 29 pellicole cinematografiche, ricoprendo ruolo di successo in oltre 10 fiction di successo in Italia, come College e I ragazzi della 3ª C.

Riccardo Rossi è uno degli autori dello showman Fiorello. Diverse sono state le sue partecipazioni in programmi televisivi come Cuochi e Fiamme, AmaSanremo, appendice di Sanremo 2020 condotto da Amadeus.

Riccardo Rossi: padre, moglie e figli

In un’intervista a cinematographe.it nel 2015, l’attore romano ha raccontato cosa significherebbe essere padre: “Difficile dirlo. Mi piacerebbe essere un padre apprensivo quel giusto ma, come diceva Marcello Bernardi (che è un noto pediatra italiano): i genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita, ma devono essere sempre pronti a diventare il porto sicuro in cui il figlio può tornare tranquillamente in ogni momento in caso di tempesta. Quindi i genitori devono essere sempre presenti quando il figlio ne ha bisogno ma non devono fare nulla per trattenerlo”. Dunque, l’attore non è sposato e non ha figli.

Il rapporto con Chiara Maci e sua figlia

L’attore romano ha avuto una relazione sentimentale con la foodblogger Chiara Maci, conosciuta durante la sua partecipazione al cooking show Cuochi e Fiamme.